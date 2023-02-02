спокойный

Ходит Гарбуз

Весь прошлый год коллективный разум рвался переквалифицировать Деда Мороза в киллера. Дед Мороз отнекивался и отмахивался, вам все шуточки, а мне потом последствия разгребать. Вздыхая, поминал двадцатый век — с тех пор, мол, еще не отмолил.

Украинские коллеги, с которыми мы уже год работаем вместе, научили меня детской песенке «Ходить Гарбуз по горо́ду» (горо́д — это огород). Она начинается так: «Ходить Гарбуз по горо́ду, питаеться свого роду: ой чи живi чи здоровi всi роди́чi гарбузовi?». Дальше гарбузу отвечают его роди́чi – дыня, огурчики, фасоль, морковка и прочая расширенная семья. Все клянутся, что живы и здоровы (вовлеченный читатель прямо слышит, как облегченно вздыхает главный герой). Мне кажется, мы прожили год как тот гарбуз — ходили по кругу и без конца теребили своих. Живы? Здоровы? Растете? Напишите, пришлите фото, помашите с границы, покажите ребенка, ответьте хотя бы точкой, если вас взяли в заложники — моргните дважды. Не останавливаясь, ходит и ходит Гарбуз. Никто ему не скажет «сядь, отдохни». Некогда отдыхать, везде его огород.

Весь прошлый год, помимо своей израильской практики, я работала с людьми из Украины и из России. Будто шла, преодолевая сопротивление, внутри глубокой воды – сплава ужаса, отчаяния, ненависти, любви, надежды и желания жить. Тут важно заметить, все мои пациенты (да и вообще все те, с кем я, так или иначе, имела дело), воспринимали происходящее как трагедию, разрывающую жизнь. Вряд ли я смогла бы работать с теми, кто видит это иначе — не потому, что им не нужна помощь, а потому что лично я была бы не в состоянии ее оказать. Но среди единомышленников, которыми поневоле стали все причастные, мне самой оказалось важным говорить со всеми, кто оказался на разных сторонах этой ленты Мёбиуса. Потому что у страдания нет гражданства.

Вот жил например человек, поэт Иехиэль Динур. Жил в середине двадцатого века в Польше и был евреем, поэтому первую половину войны провел в Сопротивлении, а вторую — в концлагерях. Выжил, уехал в Израиль, писал книги о войне. И рассказывал, среди прочего, про один конкретный момент, который определил его как личность.

Когда их поезд отправляли в Освенцим, на платформе стоял эсэсовец. Статный белокурый ариец в форме. Скучая, ждал, когда можно будет давать сигнал к отправлению. Смотрел на жидов. А Динур сидел на полу, скрюченный чернявый зек, и ждал того же сигнала. Смотрел на немца.

И вдруг его накрыло пониманием, что он, в общем, случайно тут оказался. Случайно родился тем, кем родился, и ничего не выбрал за или против того, чтобы сидеть тут на заплеванном полу и ждать конца. Точно так же он мог родиться в другой семье, в другой стране, и ждать сейчас на платформе, когда можно будет махнуть рукой и пойти домой. Его место абсурдно, он ничем его не заслужил — но и немец ничем не заслужил своего. По большому счету, их можно было бы поменять местами. Да, сейчас Динур не дал бы сигнала везти людей на убой, просто не смог бы. Но только потому, что сам сидел в том вагоне.

Про Динура мне рассказала коллега, преподаватель и лектор Нава Тальпаз. Она прочла его книгу как раз перед тем, как с группой психологов ехать на конференцию в Освенцим. Прочтя, пережила настоящую моральную катализацию. И решила, что в поездке, на месте, прочтёт всем про поезд, зека и немца. Поделится духовным опытом с теми, кто сам до него не дошел.

Взяла с собой книгу. А зачитать там — не смогла. Там, где до сих пор стоят нары, под которыми умирали люди, и висят фальшивые головки для душа, из которых пускали газ. Там, где она, тепло одетая Нава, стоит на своих ногах, надев на несломанный нос неразбитые очки. В Освенциме внезапно оказалось, что осознание, не рожденное собственным опытом, не работает в качестве морального катализатора. Морально катализировать можно только себя. И на этом всё.

Я весь год пыталась себя морально катализировать. Обдумывала, анализировала, искала причинно-следственные связи. Ломала крышу. А потом мне раз, и подогнали песенку про Гарбуза. И я подумала — ёлки. Ну какая, к черту, катализация. Напишите, пришлите фото, помашите с границы, покажите ребенка. Дед Мороз, как известно — это мы. И агрессор – мы, и жертвы тоже мы. Всё состоит из нас, как из деталек лего. Мы убиваем, мы умираем, мы обвиняем, мы защищаем, мы хотим власти, мы хотим счастья, мы хотим, чтобы все заткнулись, кто не мы.

А рядом ходит и ходит бессонный Гарбуз, толстый, усталый, с одышкой и в старческих пятнах, кличет и кличет своих. Ему ничего не надо, лишь бы отозвались.
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"Старые и новые сказки" в Ашдоде

Один раз у меня было зверски плохое настроение и я решила выпрыгнуть в окно. Дима меня поддержал. Только, сказал, внимательней с той стороны, там колючки растут.

Я высунулась наружу. Вздохнула. Взяла секатор, вышла через дверь, навела порядок. Вернулась в дом, снова высунулась. Под окном была зеленая травка. Я залезла на подоконник и выпрыгнула в окно. Стало немножко легче, но не сильно. Выпрыгни еще раз, посоветовал Дима. Сам прыгай, огрызнулась я. Ладно, согласился Дима и тоже прыгнул в окно.

В этот момент пришла из школы Муся (она тогда училась в начальной школе) и захотела прыгать в окно вместе с нами. Для нее мы поставили стул. Муся выпрыгнула из окна и тут же побежала обратно, прыгать снова. Маленькую Ромочку передавали в окно из рук в руки, она очень смеялась и говорила «Чо!», что означало «еще».

Так мы выпрыгивали в окно довольно долго. Соседи решили, что идет тренировка по срочной эвакуации при пожаре. Или что мы свихнулись, что более вероятно, хотя и менее замечательно. Но мне стало легче.

В последний год я довольно часто выпрыгивала в окно, хотя с тех пор там опять отросли колючки. Но я научилась приземляться между ними. Это называется «жизненный опыт». Когда-то в детстве я спросила бабушку, откуда она так хорошо все знает. У меня, сказала бабушка, есть жизненный опыт. У меня тоже есть жизненький опыт, ответила я.

Наш жизненький опыт сильно расширился за последнее время и продолжает расширяться дальше. Мы уже научились прыгать в окно, выпалывать колючки, выпрыгивать на колючки, залечивать раны, тушить пожары, передавать младенцев из рук в руки и игнорировать соседей. Осталось выйти за рамки первого этажа, что более замечательно, хотя и менее вероятно.

Я сейчас очень редко пишу. Текстовое окно взлетело под небеса, а парашютный шелк нынче дорог и не планирует дешеветь. Все нынче дорого и не планирует дешеветь, учитывая наше вечное «Чо!». А с людьми повидаться хочется, не могу же я только прыгать в окно.

В эту пятницу мы будем выступать в Ашдоде, в гостях у проекта «Квартирник на 17-м». Я с текстами, Вит Гуткин с гитарой и Лена Фольк с флейтой. Если кто-то тоже хочет повидаться, вам сюда. Если кто-то планирует прыгать в окно, то учтите — там семнадцатый этаж, так что парашютного шелка надо много. Ну или мы поправим друг другу настроение еще каким-нибудь путем.

Итак, ближайшая пятница, третье февраля, в 19:00 - «Старые и новые сказки» на 17-м этаже.
Ашдод, ул. Узи Хитман 2

Заказ билетов и подробности — по ссылке:

https://www.facebook.com/events/1649853552137510/?acontext=%7B"event_action_history"%3A[%7B"surface"%3A"home"%7D%2C%7B"mechanism"%3A"search_results"%2C"surface"%3A"search"%7D]%2C"ref_notif_type"%3Anull%7D

Чо!
спокойный

"Старые и новые сказки" в Маале Адумим

Продолжаем наш концерт, выступает наш эксперт. Титанические усилия нужны, чтобы не начинать каждое объявление о концерте с этой фразы. «Старые и новые сказки», мои тексты, музыка Вита Гуткина (гитара) и Лены Фольк (флейта). Эксперты тут, естественно, они, а я просто выступаю.

На севере с этой программой мы уже выступили дважды, до юга еще доедем, в этот четверг — в Маале Адумим. Это под Иерусалимом (сейчас я оскорбила всех жителей Маале Адумим — в каком это смысле «под»?), но и от Тель-Авива не слишком далеко (а сейчас я оскорбила весь город Тель-Авив, потому что только сам Тель-Авив решает, от чего ему не слишком). Так, кого бы еще оскорбить. Я считаю, что в чемпионате мира по футболу победит Катар.

Кто там крикнул «ма питом?» Я же сказала — «Старые и новые сказки»!

Итак.
Ближайший четверг, 24 ноября, в 19:00
Маале-Адумим
Запись и пароли-явки у Яны, по телефону 050-6617824
Мне подсказали, что лучше писать, а не звонить.

Если до севера вам далеко, на юге жарко, на территориях небезопасно, а в Тель-Авиве нет парковки, то вот он, ваш шанс. В Маале-Адумим рады всем.

Ссылка на фейсбук-ивент: https://www.facebook.com/events/534629868018481/?ref=newsfeed
Не знаю точно, зачем он нужен, но одна девочка его не поместила и в чемпионате мира по футболу победил Катар.
спокойный

"Старые и новые сказки" в Кирьят Тивоне

Сначала анекдот. Известный журналист ходил на выставку приятеля-художника, в восторг не пришел и написал статью под заголовком "Выставка могла быть и лучше". Художник оскорбился и потребовал опровержения. Журналист исправил название: "Выставка могла быть и хуже". Художник оскорбился повторно. Следующее опровержение гласило: "Выставка хуже быть не могла".

Теперь о глобальной ситуации. Я, как известно, оптимист. Точнее, я-то считаю себя практически отцом науки пессимизма, но окружающие воспринимают меня как-то не так. По поводу глобальной ситуации я считаю, что она могла бы быть и лучше. Но честно признаю, что могла бы и хуже. Видимо, это и есть оптимизм.

А зараз по сути. Поскольку жизнь в любой момент может стать не только лучше, но и хуже... тьфу, наоборот, не только хуже, но и лучше, мы с Витом Гуткиным и Леной Фольк продолжаем показывать нашу вторую программу с моими текстами и их музыкой - "Старые и новые сказки". Когда в прошлом году мы выступали в Хайфе, некоторые не сумели доехать (не помню, что там конкретно было - не то корона, не то война, но точно не тунгусский метеорит, потому что он упал гораздо раньше и не туда) и спрашивали, когда еще планируются наши выступления на севере. Так вот!

21.10.22, в пятницу, в 19:00, "Старые и новые сказки" будут в Кирьят Тивоне. Не северный полюс, но тоже ничего.
Адрес: ул. Тамар 75-бет רחוב תמר 75-ב
Телефон для любых вопросов и для заказа билетов: 054-4938562, Элла
Я принесу книжек, они еще остались.

Приходите, сделаем жизнь немножко лучше.

kiryat tivon 21_10_22
спокойный

Колыбельная в жару

Жить надо так, чтобы в любой момент была возможность сесть в тюрьму. Никакого мыла с запахом лайма, никакого зеленого чая, никакой ортопедической подушки. Тревожный чемоданчик — пара белья, сухари, фото Сократа с автографом, бутылка водки для самозащиты. Очки? Их разобьют на первом же допросе. Сам разбей и сам же выбрось, целее будешь.

Друзей не иметь, людей не любить, детей не рожать: никаких точек уязвимости. Вечное «если вдруг со мной что, кто же будет кормить кота?» - да не дай бог. Никто, никто не будет его кормить, отдай кота солдатам Армии Обороны Израиля, они покормят. Вот интересно, все армии мира называются армии обороны, буквально, ни одна не называется армией нападения. Не надо заводить кота, не то обороняться придется котом. Не надо заводить никого, а то обороняться придется от него.

Книги наизусть, ноты наизусть, формулы выводить. Ничего, кроме собственной головы: с ней не пропадешь, а без нее какая разница.

И только ночью, завесив окна, выключив свет, заложив стены матрасом (тихо, услышат соседи!), можно сесть на пол и полушепотом напеть на иврите: «Ма ништана ха-лайла ха-зе ми-кооль ха-лейлот? Ми-кооль ха-лейлот?». Чем отличается эта ночь от других ночей? От других ночей, от других ночей? Допоешь и услышишь стук: за тобой пришли.

* * *
В последние дни я часто думаю про еврейский пасхальный Седер. Точнее, про пасхальную Агаду. Это у меня правило такое: не понял смысла современности, попробуй переосмыслить еврейскую традицию. Тем более, что в данный момент еврейская традиция бьет в голову практически живьем.

В каждом поколении, утверждает пасхальная Агада, человек должен видеть себя вышедшим из Египта. И вот задалась я дурацким вопросом: зачем?

Вообще, смотрите. Каждый год культурные вроде бы люди проводят пасхальный Седер и читают пасхальную Агаду — мировой образец непедагогичной литературы. Мясо с костью, яйцо, салат, соленая вода, тьма египетская. Дети сидят за столом и болтают ногами: мор, саранча, подсчеты казней, хрен и редька, Господь ожесточил сердце фараона, кто такой вообще фараон? «И расступилось Чермное море» - серьезно? «Я, а не ангел, я, а не посланник, я лично приду и вызволю свой народ» - то есть ангелы и посланники типа обычное дело? Что мы тут празднуем вообще?

В каждом поколении, настаивает пасхальная Агада, человек должен видеть себя вышедшим из Египта. Ну… допустим.

Допустим, я живу там и тогда. Это прямо легко сейчас допустить. Над моей головой скандалят психованный фараон, чье состояние лучше всего описывается выражением «вожжа под хвост попала» и раздраженный Всевышний, у которого в качестве оружия - ощущение собственной правоты и саранча. Если я египтянин, у меня в результате этих великих событий умрут все первенцы, а также государственная экономика. Офигеть, говорят египтяне. Если я еврей, у меня вообще все умрут, потому что из вышедших из Египта до Святой земли не дошел никто. Офигеть, говорят евреи.

Фараону же не евреи были нужны, а только их победить — как доказательство того, что он тут бог. Фараон никак не может победить, потому что бог тут не он, но без победы какой же ты фараон, поэтому он бьется как герой, в смысле головой об стену. К тому же, Всевышний ожесточил его сердце — то есть, фактически, лишил свободы выбора (с чувством юмора у богов все сложно еще со времен Олимпа). Фараон это так понимает, что он теперь бессмертный. Всевышний это так понимает, что фараон офигел.

В каждом поколении, нудит пасхальная Агада, человек должен почувствовать себя вышедшим из Египта.

Ладно, по сюжету там потом расступилось море. Море всегда расступается — в этом природа моря. Но тех, кто вышел в ту ночь из Египта, вырвался из медвежьих фараоновых объятий, узрел-таки чудо, прошел по мокрому дну, наелся ила, дошел до суши — что их ждало? Скитания, голод, пустыня, отчаяние, страх. Жили в дороге сорок лет, роптали, ругались между собой, страдали, в итоге умерли все. И вот сижу я, маленький винтик больших событий, чертова единичка на бесконечном господнем счетчике, и думаю — ёлки, чему мы учим детей?

Вышедшим из Египта. Вышедшим из Египта. Вышедшим, а не дошедшим. Тем, кто все потерял. Тем, кто все потерял. Твою мать. В смысле, даже мать потерял. Корни, смысл, причинно-следственные связи. Старая Агада у нас не дура — дура не прожила бы столько лет.

В каждом поколении есть скитания, голод, пустыня, отчаянье, страх. В каждом поколении смерть в лице фараона борется с бессмертием в лице Всевышнего. Кажется, мы учим детей, что без этой борьбы не будет того, что стоит между ними: нас.

Мы — та прибавочная стоимость, которая возникает в процессе непрерывного исхода. Всевышний тот еще юморист, но его нельзя назвать непоследовательным. Он изобрел железно работающий способ извлекать из человечества человечность: беги из дома, ни хрена не успев собраться, останься жив исключительно чудом, пройди насквозь соленую воду, лечи болезни песком, потеряй опору, ищи её всю оставшуюся жизнь, воспитай детей для Святой Земли и умри человеком. Повторить. Повторить. Повторить.

Выход из рабства, жар пустыни, близорукость, температура, боли в сердце, рецепт просрочен, смех за чаем, звонок телефона, кровь на пальце, осколки чашки и чем отличается эта ночь от других ночей? Ничем, ничем, ничем, ничем, ничем.

* * *
Закончим тем, с чего начинали. Когда известный отказник, сионист и фигурант «самолетного дела» рав Иосиф Менделевич сидел в Ленинградской тюрьме… Мда, опять получился тест на возраст. Ладно, сейчас. В глухих семидесятых годах компания отчаянных советских евреев, в попытке уйти от тогдашнего фараона, попыталась угнать самолет для отъезда в Израиль и приземлилась в итоге в «Дубровлаге». Это я прямо сильно сокращаю, но у нас тут не лекция по истории. Так вот, когда один из «самолетчиков», рав Иосиф Менделевич, сидел в Ленинградской тюрьме, он там отмечал пасхальный седер. В каком бы Египте ты ни оказался, исход из него никто не отменял.

(Я вот думаю, нужно ли тут кому-нибудь пояснять, насколько запрещенным, невиданным и наказуемым делом был в советской тюрьме еврейский пасхальный седер. А также насколько плохо там кормили. Меня греет уверенность, что нет, так что я сделаю вид, что уточняю это в пустоту).

Для пасхального седера нужна пасхальная тарелка. Помните? Мясо с костью, крутое яйцо, зеленый салат, тертый хрен. С хреном в тюрьме, опять-таки, понятно: он везде. С остальным засада. Я уже не помню, чем рав заменил салат (вареное яйцо он, кажется, достал), но основная проблема была насчет мяса с костью. Мяса. С костью. У политического заключенного в ленинградской тюрьме семьдесят первого года. Ага.

Мясо с костью на пасхальной тарелке символизирует пасхальную жертву. Перед выходом из Египта необходимо ее принести, подобно евреям, приносившим пасхальную жертву там и тогда. В этом есть глубокий психологический смысл: все остальное у тебя забирают силой, а пасхальную жертву ты приносишь сам. Своею волей отдаешь тому, кого избрал для этой цели.

Раву время от времени передавали продуктовые передачи из Израиля. Только полуфабрикаты, конечно — передача могла блуждать по полгода, если доходила вообще. В посылках водились бульонные кубики. На упаковке бульнного кубика была нарисована курица. А курица — это что? Правильно. Мясо.

Точнее, это-то не мясо. Никакого мяса в дешевом бульонном кубике нет. Это символ мяса. Так же, как бульонный кубик — символ бульона. Пасхальная тарелка — символ исхода. Пасхальный седер в тюрьме — символ свободы. Сам исход — символ победы. А победа Всевышнего над фараоном — символ того, что свобода выбора всегда победит ее отсутствие. В этом природа жизни.

Рав Менделевич положил на пасхальную тарелку бульонный кубик в роли пасхальной жертвы. Кубик успешно справился с ролью — правда, небыстро. Через одиннадцать лет тюрьмы и одиннадцать нелегальных седеров фигурант самолетного дела, сионист и государственный преступник рав Иосиф Менделевич был выслан из окруженного железным занавесом Советского Союза в Израиль, с которым у страны советов на тот момент вообще не было дипломатических отношений. Расступилось Чермное море. В Израиле Менделевич сначала учился в ешиве, потом занялся общественной деятельностью, сейчас преподает. Женился, родил семерых детей. Охранники в лагере сто раз ему говорили: «На зоне ляжешь, и хрен тебе сука другой святой земли».

Святая земля ведь тоже символ — символ веры. А символом чего является хрен, это уже каждый понимает для себя. Главное, он острый и всегда вызывает слезы. По ним мы в пути узнаём своих.
спокойный

По-прежнему в Беер-Шеве (...все спокойно)

Когда мне кто-нибудь жалуется, что потерял очередные перчатки или долго не мог найти в сумке кошелек, я обычно отвечаю — вы разговариваете с человеком, регулярно и без напряжения теряющим автомобиль. Потом я его обычно нахожу. До сих пор находила. Зато один раз, от большого стресса, со всего размаху вошла в закрытую стеклянную дверь. Меня потом тоже нашли, возле двери. Там было пуленепробиваемое стекло. Но кто же знал.

Это я к чему. Когда я писала объявление про мой концерт в эту пятницу (Беер-Шева, ул. Генри Кандель 12, шесть часов вечера, первое апреля, нет, не шутка), я забыла дать ссылку на фб-ивент. Говорят, если не дать такую ссылку, могут разгневаться фббоги и на всех обрушатся фббеды, а еще одна девочка не дала такую ссылку и сразу потеряла перчатки, кошелек и веру в светлое пуленепробивамое будущее.

Кстати, о кошельке. Как я уже говорила, все средства, полученные на концерте, будут переведены в помощь семьям Украины. Моя мама прийти не сможет, она болеет и ей тяжело так далеко ездить — поэтому мама просто выдала мне денег и велела передать туда же. А другая мама, из Киева, звонит моей и рассказывает, что звонил ее сын-солдат и с ним все хорошо. Каждый день рассказывает, хотя сын-солдат звонит хорошо если раз в неделю. Мамы, связь и пуленепробиваемые стекла — вот без чего в наше время никак не обойтись.

Ёлки, а ссылка-то! Вот она: https://www.facebook.com/events/436229854942411/
спокойный

"Старые и новые сказки" в Беер-Шеве

Дорогие люди! Большое и очень личное спасибо вам всем, за поздравления с днем рожденья. Мне, если честно, в этот раз было ужасно неловко о нем вспоминать. Обычно-то я люблю дни рожденья, для меня это всегда нежный и теплый праздник. Но сейчас личный праздник ощущался глубоко неуместным, чем-то вроде радуги на пожаре. Красиво, разноцветно, мило — но вашу машу, какая же всё это ненужная ерунда, когда горит.

А потом я вдруг сообразила: раз на пожаре возникла радуга — значит, на пожаре есть вода. Пожарные, дождь, небеса прорвало, да хоть Господь плюётся — всё равно старается, льет. Тушит. Получается, не такая уж это бесполезная вещь, радуга на пожаре. Поднял голову на минуту, увидел и подумал: ага. Поблагодарил тех, кто к тебе добр. Порадовался за тех, кому полегчало. Подумал о тех, кто думает о тебе.

В ближайшую пятницу, в шесть часов вечера у меня будет концерт в Беер-Шеве. Как обычно, с участием Вит Гуткин (гитара) и Лена Фольк (флейта). Да, это первое апреля (нет, не шутка).

Адрес: הנרי קנדל 12
Город: Беер-Шева
День: пятница
Число: 01.04.22
Время: 18:00
Телефон для заказа билетов: 054-4938562, Элла

Все средства, полученные на концерте, будут переведены в помощь семьям Украины.

Заранее подготовленная программа называлась «Старые и новые сказки», так мы ее и анонсировали. Но теперь, мне кажется, ее уместней будет назвать «Радуга на пожаре».

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спокойный

Что-то в воздухе: 22.03.22

Среди переодетых пуримских детей в этом году много нечисти. Демоны, черти, кровожадные инопланетяне, зомби, какие-то сложные зайцы с клыками, котята в язвах. Что-то в воздухе.
В центре цветистой детской толпы стоит учитель. Без костюма, в обычной одежде. Лицо совершенно черное. Стоит неподвижно, как соляной столп. Мы знакомы. Подхожу к нему.
- Они доехали?
- Они доехали.
- Они в порядке?
- Нет.
- Но они все вместе?
- Да, они все вместе.
Киваю, отхожу. Я тоже без костюма.

* * *
Маленькая Тата приехала в Израиль пожить в семье своей тети. Сначала с трудом перенесла перемену воды и климата, болела желудочным вирусом. Печально сообщала бабушке по скайпу: «Тут всегда понос!». Потом ей стало полегче, она оживилась и сообщила, что будет рассказывать сказки про животных. Помолчали. Тетя подсказала, что сказки начинают с «жил-был».
- Жил-был барсук, - с готовностью сообщила рассказчица. - Обнаглел — и исчез!
Помолчали.
- Жила-была корова, - развивался сюжет. - Обнаглела. И исчезла! Жила-была свинья. Обнаглела — и исчезла. Жил-был козел. Обнаглел и исчез. Жил-был баран. Обнаглел и исчез. Жил-был кролик…
- Может, кролика оставим? - робко спросила тетя.
- Обнаглел! - сказочница была неумолима.
- Ясно, - кивнула тетя. - И исчез.

С каждым часом ситуация неумолимо ухудшалась: буквально все наглели и исчезали. С некоторым трудом рассказчицу удалось уложить, хотя под занавес обнаглели и исчезли коала, опоссум и хомяк.

На следующий ясный весенний день у тети обострилась давняя аллергия на пыльцу дуба. Она плакала, кашляла и чихала, вытирала глаза и с ненавистью смотрела в наглухо запертое окно, где красовались цветущие виновники торжества. Дверь она запереть забыла.

- Я сочинила сказку! - сообщили ей прямо в ухо. - Жил-был дуб!
- Обнаглел, - горячо согласилась бедная тетя, чихая в платок. - Но, ты же видишь...
- Пока не исчез, - огорченно признала племянница, глядя в окно. - Пока стоит.
И добавила, утешая:
- Но у него уже понос.

* * *
Помните анекдот про мужика, который выяснял у ангела, в чем был смысл его жизни? Ангел ему рассказал: «Ты, мол, восемь лет назад ехал в поезде в вагоне-ресторане, тебя женщина за соседним столиком соль передать попросила, и ты передал ей. Вот».

В мире сейчас что попало обнаглело и исчезло. Или обнаглело и пока не исчезло (но у него уже понос). А мы сосредоточенно передаем друг другу соль - все, кто пытается хотя бы что-то сделать. Актриса Мила Кунис собрала 35 миллионов долларов в помощь Украине. Это примерно один самолет. Бабушка Мила из Беер-Шевского дома престарелых перевела двадцать шекелей. А это коробка детского питания для ребенка. Кто-то планирует, кто-то стреляет, кто-то вывозит. Кто-то звонит, кто-то приглашает, кто-то утешает, кто-то советует, кто-то спасает, кто-то учит, кто-то лечит. Соль собирается с миру по нитке, по крупинкам, по капелькам, по ладоням, размазывается по щекам, хрустит на зубах, течет по венам. Пересыпаем друг другу горстями, у всех язык сухой и в горле першит. Стоим в этой соли, как в снегу, только она не тает.

Она растает потом, и у нас еще долго будут белые волосы и брови.
спокойный

Ощущается как минус две тысячи двадцать два

Все последнее время думаю, что бы сказала об этом бабка. Вообще-то она бы убила, узнав, что я ее мысленно так называю. Старейший юнгианский аналитик, мой первый учитель в профессии. Я много лет прибегала к ней с квадратными от ужаса глазами. А что, а как, а вот тут оказалось, а тут у нас кошмар, а там вообще, что же делать, все умрут...

Она выслушивала и отвечала спокойно:
- Ну что ж. И такое случается.
- Правда? - меня немедленно отпускало. - Серьезно, случается?
- Ну да, - кивала бабка. - Вот, случилось же.

Бабка умерла пять лет назад, тоже в феврале. Ей было за девяносто. И я всё думаю: что бы она сейчас сказала? «Случилось же» - значит, и такое случается, да?

Очевидно, и такое случается. Случилось же. Но не отпускает. И я все думаю, на что же мне внутренне опереться. Как-то так получилось, что никакие предыдущие схемы сейчас не работают. Они все рассчитаны… на нормальность? На здравый смысл? На то, что в конце все будет хорошо, а если еще не хорошо — значит, это еще не конец?

Ладно. Это точно еще не конец. С этого и начнем.

* * *
Когда мне было еще совершенно надцать лет, мне в какой-то момент оказалось безвыходно плохо. Такое, «минус двадцать, ощущается как минус пятьдесят». Слегка поколебавшись, я отмела идею повеситься и пошла рыдать в университетский туалет. Заперлась в кабинке, прорыдала час, потом другой. Через два часы слезы иссякли и я достала книгу. Книгой был «Властелин колец». Так получилось, я его как раз дочитывала.

В книге Фродо упрямо пер на гору, хотя точно знал, что не сможет дойти, а если дойдет, то не сможет расстаться с кольцом. С ним шел Сэм, который точно не знал ничего. Им обоим было понятно, что идут они зря, что выхода нет и тьма, охватившая мир, его поглотит. Но все равно шли, потому что были упрямыми маленькими существами, в чьей жизни совершенно не было смысла по сравнению с великими мира сего. Они ничего не решали и ничего не могли изменить. Им было некуда уйти. Они просто шли вперед, шаг за шагом переставляя ноги. Кое-где ползком.

Они дошли. И Фродо столкнулся с тем, с чем и должен был столкнуться: с тем, что его миссия невыполнима. Кольцо Всевластья сбросить невозможно. Оно вынимает душу и заменяет ее собой. Фродо дошел, но на краю своей могилы кольцо его переиграло — потому что абсолютное зло всегда выигрывает, ведь ему терять нечего… да?

(Зареванная я, сидя на расстеленном свитере на полу университетского туалета, почти болела за это чертово кольцо: мир настолько рушился в тартарары, что смутно хотелось, чтобы уже обрушился, наконец).

И в этот момент там, на горе, случилось чудо. Чудо было безумным, зубастым и грязным. Оно было одержимо, как и кольцо, и его так же нельзя было остановить. Когда упрямый Фродо дошел до самого края, ему помогли — но помог не голый сумасшедший (который думал только о своем), не силы судьбы и даже не воля автора сюжета. Ему помогла сама схема жизни, которая всегда выигрывает в итоге, иначе мир давно перестал бы существовать. Фродо лишился кольца, пальца и покоя до конца своих дней, потому что абсолютное зло никого не минует бесследно. И жизнь в очередной раз победила, потому что жизнь побеждает всегда.

Я высморкалась в свитер. Моя собственная жизнь расстилалась вокруг и непрерывно билась током. Делай что можешь — и тебе помогут. Поможет сама схема жизни, потому что жизнь побеждает всегда.

Скомканный свитер убрался в рюкзак, я умылась под краном холодной водой и пошла потихоньку наружу. Без блеска, врать не буду. Но пошла.

* * *
Сейчас многие говорят: столько мы изучали уроки войн и катастроф, столько пытались осознать и не забыть, и где сейчас эти уроки? Явно прошли даром, если зло снова прорвалось в мир. Все, блин, начинается снова, весь беспредел двадцатого века.

В чем-то оно, и правда, похоже до жути. До мурашек, до черных кругов под глазами, до бессонных ночей и сведенных пальцев. До риторики, до выражений, до могил. Но.

Уроки катастрофы учат не те, кто может развязать следующую войну, а те, кому придется с ней справляться. Происходящее сегодня уже прямо сейчас не выглядит так, как в тридцать восьмом году. Да, мир пока мало похож на совершенство, полное логики и здравого смысла (и, боюсь, при нашей жизни похож не будет), но и на мир середины двадцатого века он уже тоже не похож. Люди в мире сочли беду общей гораздо раньше, чем она лично коснулась каждого. Собственно, наоборот: в тот момент, когда возникла беда, она сразу же каждого и коснулась. Этого не было в прошлом веке. Не было массовой готовности спасать и укрывать, не было огромного информационного поля, не было ощущения «ничья хата ни хрена не с краю». Европа выглядит и ведет себя иначе. Это и есть выученные уроки катастрофы. К сожалению, выученные небыстро и не все, и много кого из условно хороших сегодня можно много в чем обвинить. Но коллективные процессы вообще небыстрые. Точнее, они-то довольно быстрые, просто не в рамках одной человеческой жизни.

Можно считать, что нам не повезло: мы живем слишком близко к двадцатому веку. Но, с другой стороны, некоторые вон жили прямо в нем. А кто не в нем, тот ближе к Ивану Грозному вообще.

* * *
Кстати, вот еще чему меня научили мои юнгиане: выходов никогда не два. В любой ситуации, когда кажется, что будет либо это, либо то (любое «это» и какое угодно «то»), оба этих варианта в чем-то ущербны, нереалистичны и неполноценны. Из любой ситуации есть сколько угодно выходов. Если тебе кажется, что их только два — дождись дополнительной информации из подсознания. И прими в расчет, что ты пока много чего не видишь.

Более того. Если человеку снится, что он находится в замкнутом пространстве и мечется в ужасе от отсутствии выхода — это означает, что подсознание уже в курсе, что выход есть. Просто мысль его не нащупала пока, и сон является подсказкой, что именно это ей и нужно будет сделать. Как так? А очень просто: там, где выхода нет по дизайну, не возникнет самой концепции. Мысленная табличка «выхода нет» подразумевает очевидный факт его наличия. Он может быть заколочен, находиться в другом месте или временно не работать. Собственно, ясен пень, что он временно не работает, учитывая, для чего мы здесь собрались. Но сам факт того, что мы здесь собрались, означает, что выход есть.

* * *
Раз такое случилось — значит, такое случается. Раз такое случается — значит, такое проходит. Как же бабка невовремя умерла. Хотя… Она-то своего достаточно хватанула, за девяносто с хреном лет. Теперь наш черед.

Между прочим, моя знаменитая бабка пошла учить юнгианскую аналитику в шестьдесят два года. Раньше как-то было не до того. Сначала она росла во Флоренции, играла в теннис и ездила верхом, потом воевала в Войне за Независимость Израиля и хоронила первого жениха, потом была женой посла в Восточной Европе и встречалась с премьер-министрами, параллельно растила детей, устраивала дипломатические приемы, лечилась от раковой опухоли, работала на станции скорой психологической помощи, учила языки… В шестьдесят два года вышла на пенсию и пошла учить юнгианскую аналитику. Через тридцать лет умерла ведущим специалистом в этой области. Когда отмечали ее девяностолетний юбилей, искали для чтения гостевой лекции кого-нибудь, кто не был бы ее учеником. Нашли, в итоге. Но с трудом.

Когда я была беременна во второй раз, у меня была экстремально тяжелая беременность. Девять месяцев кряду мне было так плохо, как я не представляла, что человеку может быть плохо вообще. Единственная мысль, которая меня капельку, самую чуточку утешала — это мысль перед сном, что я могу не проснуться утром.

В этом состоянии я работала. Онлайн, из дома не выходила. Голова у меня еще шевелилась, а остальное не шевелилось все равно. Работала я честно. Но настолько из последних сил, что в какой-то момент спросила, в некотором даже удивлении от себя самой: зачем я это делаю? Меня практически нет, почему я не могу просто отключиться и не быть?

И Женька Шуйская, которая пасла меня как реаниматор с дефибриллятором, сама в тот момент с тяжело больной мамой, мне сказала:

- Ты это делаешь ради того, чтобы было, куда вернуться.

* * *
Тут я хотела было написать, мол, если теперь нам будет, куда вернуться — мы вернемся. А потом поняла, что мы никуда и не уходили. Нам некуда уйти. Мы просто здесь.
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"Старые и новые сказки" в Тель-Авиве

Дорогие люди! Как я и обещала, в четверг 25 ноября я покажу свою новую программу в Тель-Авиве. Программа по-прежнему называется "Старые и новые сказки".

Состав участников тоже прежний: я читаю, Вит Гуткин играет на гитаре, Лена Фольк на флейте (даже с некоторых пор на двух) (нет, не одновременно).

Вечер состоится в книжном магазине "Бабель", по адресу Аленби 19, в 19:30.
Вход – 60 шекелей.
Заказ билетов по телефону 058-7980909.

И да! Там будет продаваться моя новая книга "Налево сказку говорит".
Формально вечер даже посвящен ее выходу, пусть и с опозданием на год, см. "примета времени".

Примета времени: мероприятие проходит по стандарту "тав ярок" (прививка, антитела или тест). Антитела можно привитые, а можно свои. Тест можно отрицательный, а можно положительный. Но с положительным не пустят.

Фейсбук-ивент: https://www.facebook.com/events/1271683096630320
Очень жду.